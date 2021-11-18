Сеул, 18 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Замглавы МИД Японии Такэо Мори отказался от проведения совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из США и Южной Кореи из-за спора вокруг островов Токто в Японском море, сообщает Yonhap News.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

Известно, что первоначально на совместной пресс-конференции должны были выступить представители трёх стран, однако на ней присутствовала только заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Американский дипломат объяснила, что изменение формата мероприятия для прессы связано с двусторонними разногласиями между Южной Кореей и Японией, «не имеющими отношения к встрече».

Напомним, что днём ранее правительство Японии выразило протест властям Южной Кореи в связи с поездкой начальника южнокорейского полицейского управления на острова Токто.

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Острова Токто в Японском море являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Между тем власти Южной Кореи, как и руководство КНДР, заявляют, что эти острова всегда входил в состав корейского государства. Сейчас острова Токто контролируются армией Южной Кореи.