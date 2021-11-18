Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс) Mr.TinDC Бейсболка с логотипом «Вашингтон Кэпиталз»

В составе «Вашингтона» дубль оформил нападающий Гарнет Хэтэуэй. Российский форвард Евгений Кузнецов отдал одну результативную передачу.

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов сыграл «на ноль», отразив 34 броска по своим воротам.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 25 очков. «Лос-Анджелес» идёт на девятом месте в Западной конференции с 18 очками.

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