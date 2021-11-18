Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону 32-летний мужчина задержан по подозрению в совращении двух девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Следователи полагают, что подозреваемый познакомился с детьми в возрасте 10 и 12 лет в социальных сетях. Злоумышленник пригласил девочек на встречу, на которой совершил в отношении них развратные и иные действия сексуального характера.

«Потерпевшие уверенно опознали подозреваемого, как лицо, совершившее в отношении них преступления. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.