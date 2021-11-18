Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Китай должен следовать самостоятельной политической линии и не обольщаться положительными итогами недавних переговоров китайского и американского лидеров Си Цзиньпина и Джо Байдена. Об этом говорится редакционной статье китайского издания Global Times, опубликованной 18 ноября.

Си Цзиньпин и Джо Байден U.S. Department of State

В статье о перспективах укрепления контактов между Китаем и США отмечено, что политика Вашингтона по отношению к Пекину переменчива, а действия и заявления американской стороны часто непоследовательны. Признаки снижения напряжённости в отношениях двух стран достойны пристального внимания и поддержки.

«Однако народ Китая должен помнить: мы можем полагаться только на самих себя», — подчёркнуто в публикации.

Издание отмечает также, что стратегия США по сдерживанию Китая не изменилась, вероятно, так будет и впредь. Вместе с тем американская сторона создала возможности для сотрудничества, к примеру, по проблеме климата.

Говорить о более толерантной позиции Вашингтона пока рано, акцент в стратегии США пока остаётся на соперничестве с Китаем, заключают авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в формате онлайн. Китайский МИД по её итогам заявил о достижении консенсуса по ряду проблем и готовности сторон к укреплению контактов.

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