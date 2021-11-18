Ярославль, , 10:35 — REGNUM В Ярославле на улице Звёздной построят новое общежитие на 200 мест для студентов Ярославского государственного театрального института. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Ярославский театральный институт Yar.kassir.ru

Поручение обеспечить студентов-актёров комфортным жильём дал президент Владимир Путин во время его визита в театр имени Фёдора Волкова 13 декабря 2018 года. Президент открывал в Ярославле Год театра. Однако три года об исполнении поручения ничего не было известно.

Сейчас закупку работ по строительству общежития проводит федеральная структура «Единый заказчик в сфере строительства». Стоимость работ составляет 380 млн рублей, причём в эту сумму входят и проектирование, и строительство.

«Новое здание закроет потребность в общежитии студентов и очного, и заочного отделений. Общежитие будет блочной системы — четыре комнаты на одну кухню. В каждой комнате будут проживать два-три (в основном два) человека. Это совершенно другой уровень, комфортные современные условия для жизни, учёбы и отдыха студентов. Там будут репетиционные залы и комнаты для самостоятельной работы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM ректор ЯГТИ Сергей Куценко.

Общежитие должны сдать в течение чуть более двух лет с момента заключения государственного контракта. Ректор рассчитывает, что это произойдёт в 2024 году. Финансироваться строительство будет из федерального бюджета.

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