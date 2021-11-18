Ярославль, 18 ноября 2021, 10:35 — REGNUM В Ярославле на улице Звёздной построят новое общежитие на 200 мест для студентов Ярославского государственного театрального института. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Поручение обеспечить студентов-актёров комфортным жильём дал президент Владимир Путин во время его визита в театр имени Фёдора Волкова 13 декабря 2018 года. Президент открывал в Ярославле Год театра. Однако три года об исполнении поручения ничего не было известно.
Сейчас закупку работ по строительству общежития проводит федеральная структура «Единый заказчик в сфере строительства». Стоимость работ составляет 380 млн рублей, причём в эту сумму входят и проектирование, и строительство.
Общежитие должны сдать в течение чуть более двух лет с момента заключения государственного контракта. Ректор рассчитывает, что это произойдёт в 2024 году. Финансироваться строительство будет из федерального бюджета.
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