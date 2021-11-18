Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 255 019 346, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

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Всего с начала распространения вируса в мире от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 5 124 064 человека.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США (47 420 114 инфицированных, 767 433 умерших).

Как сообщало ИА REGNUM, по словам врачей, у тех, кто перенес COVID-19, нарушенное обоняние, как правило, возвращается через две недели, однако период его восстановления может тянуться и дольше.

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