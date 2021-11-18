Москва, , 10:33 — REGNUM Постановление, которое продлевает упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19 до 1 января 2023 года, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба российского правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В России продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных документов на использование препаратов для лечения больных с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо того, добавляется, что такая упрощенная процедура способствует получению всех необходимых документов для введения в оборот указанных медицинских препаратов максимально возможно быстро.

«До 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса. Речь идет о различных противовирусных лекарствах и вакцинах», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что распоряжение о выделении дополнительных средств на строительство научного центра селекции винограда в Крыму подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.