18 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Светлана Шаповалова, , 13:48 — REGNUM Признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Люди считают, что народный избранник «перепутал кабана с лосём» исключительно для после того, как замаячила перспектива потерять депутатское кресло. В якобы совершенную в отношении него провокацию тоже мало кто верит. Другие обратили внимание на то, что Рашкин не охоту, а бойню учинил. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Лось

«Лось ввёл в заблуждение посмертно», — пишет Денис.

«Провокация-то в чём состояла? На бочине у лося ФСБ-шники написали «Кабан»? Или один из них в шкуре кабана бегал зигзагами от выстрелов, пока не спрятался за лося, чем и подставил лося под пулю, а депутата — под неприятности?» — смеётся П.

«Современные коммунисты не имеют ничего общего с самим понятием коммунизма и настоящими коммунистами. Примерно как попы с богом», — считает Андрей Смирнов.

«Какой слог! Прям писатель живописует. Это ж сколько надо до этого выкушать, чтобы лося с кабаном попутать. А если бы это вообще грибник за опёнком наклонился, к примеру», — замечает Игорь К.

«Стрелять по непонятному силуэту — это ещё большее преступление. Что теперь, в лес не ходить за грибами? Там депутаты с карабинами бегают и стреляют по силуэтам!» — поддерживает Иванов.

«И не охотился, а гулял по лесу. И не убил, а нашел. И не лося, а кабана. И не разделывал, а хотел увезти к ветеринару, по частям», — иронизирует Светлана.

«Сущность КПРФ никак не поменялась, несмотря на перемены времён. Как были «коммунисты» двуличными, так и остаются таковыми. А пора бы сделать уже соответствующие выводы, оглядываясь на историю!» — призывает Мария Батова.

Председатель горкома КПРФ Валерий Рашкин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«У лося шанса не было! Тренога, тепловизор! Он как на войну собрался! И кстати, а этот Рашкин, он себе срока не добавил? Стрелять в силуэт вроде нельзя, нужно точно видеть куда стреляешь. Так-то это мог быть и егерь, готовивший провокацию», — замечает Кара.

«Версия пятидесятая, но скорее всего, неокончательная: потом он скажет, стрелял в зайку, а лось, видать, уставший носить рога, кинулся под выстрелы с криком: «Прошу в моей смерти никого не винить, поэтому Рашкина понять, простить», — иронизирует Дмитрий Иванов.

«Лося жалко. Мало того, что спутали со свиньей, убили, а теперь еще и провокатором назвали», — поддерживает Платон.

«Ага, старая сказка на новый лад… Следующая версия будет, что ему пришлось отбиваться топором от нападения сохатого, а в лесу он заготавливал валежник на зиму для старушки», — поддерживает Надежда Москалёва.

«На лося незаконно охотился понятно, но вопрос про инфракрасный визор… Они же тоже запрещены при охоте? Это не охота, это уже как на скотобойне забой получается..» — отметил Олег.

«Это какой-то позор. Ну почему сразу не сказать — да, мол, виноват, готов ответить за содеянное. Тогда бы вызвал хотя бы за честность уважение. Нет, изворачивался как недоразвитый малолетка, насочинял несусветное», — считает Олег Маликов.

«Но как проникновенно рассказывает! Как сказку внукам. С душой, с выражением, даже какие-то нотки сожаления в голосе пытается добавить… Две недели думали-гадали, что бы такого еще придумать, а потом с руководителем курса ВГИК по актерскому мастерству речь репетировали. Подкинули тушу — не прокатило. Выкрали и подбросили оружие и документы — тоже лажа… «Что делать, что же делать?! Гипс снимают, клиент уезжает…», и тут закадровый голос незабвенного А. Папанова: «Что делать — что делать — сухари сушить, … а-га-га-га!» — фантазирует Николаев.

«Прижали депутата, пригрозили потерей неприкосновенности, и сразу запел по-другому. Типичный российский чинуша», — считает Роман Романов.

«Этот «театр у микрофона» сделал моё утро! Одно слово — артист! А ведь неделю назад полиграф сумел убедить, что не убивал лосиху! Настоящий коммунист!» — иронизирует Игорь Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным (КПРФ) произошёл 29 октября 2021 года: его с товарищем задержали в Саратовской области после проверки автомобиля, в багажнике которого была обнаружена разделанная туша лося. При этом сотрудники, проводившие задержание, усомнились в трезвости водителя, с трудом стоявшего на ногах.

Охотничье ружье Андрей Репин © ИА REGNUM

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Депутат заявил, что наткнулся на убитое животное, гуляя в лесу. Возбуждено уголовное дело по п. а ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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О том, что Госдума может 25 ноября обсудить вопрос неприкосновенности депутата, 17 ноября журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Вскоре после этого Валерий Рашкин выложил на своём Youtube-канале видео со своим признанием в убийстве животного. По словам депутата, из-за сильного тумана он решил, что это кабан, и сделал два выстрела. И только подойдя к убитому животному, он понял, что перед ним не кабан, а лось. Рашкин по-прежнему говорит, что стал жертвой провокации против него.

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