Полотняный завод, Калужская область, , 11:06 — REGNUM Подписание концессионного соглашения о сохранении и эксплуатации объекта культурного наследия «Дом П.Г. Щепочкина, В.Д. Мещеринова, руб. XVIII—XIX вв., 1840-е гг.», состоялось в городе Кондрово Дзержинского района, сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Дом Щепочкина в Калужской области Arrko.ru

Благодаря долгосрочному взаимодействию власти и бизнеса в рамках концессии будет воссоздан и реконструирован объект культурного наследия, проведены системные работы по инфраструктурному обеспечению объекта и благоустройству территории. Объем инвестиций составит 120 млн рублей. В 2012 году в Калужской области было заключено первое в РФ концессионное соглашение в отношении объекта культурного наследия — каретного сарая и ткацкого корпуса калужского музея-усадьбы «Полотняный завод». На условиях государственно-частного партнерства создан отель и работает литературное кафе. В 2018 году открыт музей бумаги «Бузеон».

«Полотняный завод» — уникальный усадебно-фабричный архитектурный комплекс XVIII столетия. Усадьба «Полотняный Завод» является редким примером архитектурного ансамбля, тесно связанного с действующим производственным комплексом — Полотняно-Заводской бумажной мануфактурой, основанной по указу Петра I в 1718 году.

«Полотняный завод» имеет все шансы стать уникальным туристическим объектом в масштабах страны. Особенно символично, что договоренности с компанией-инвестором достигнуты накануне 2022 года, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия в России», — отметила генеральный директор регионального Центра государственно-частного партнерства Анна Лукина.

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