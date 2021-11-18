Пермь, , 10:31 — REGNUM В Пермском крае, согласно решению Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, восстановят права еще 373 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Долгострой Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

В частности, решено, что проблемный дом по ул. Сокольской, 10б в Перми будет достроен. Дольщики, которые стали участниками строительства одного дома в Перми и двух — в Кондратово, получат денежные компенсации.

По данным регионального минстроя, помимо новых объектов, краевому фонду для завершения строительства уже передан 21 объект. Сейчас 17 из них уже находятся на стадии разработки проектов. В отношении еще 18 домов принято решение о выплатах возмещений.

Стоит отметить, в 2021 году 700 человек получили компенсации на общую сумму 1,2 млрд рублей.

как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Игорь Краснов предложил защищать обманутых дольщиков в России от инфляции жилищными сертификатами с индексируемой номинальной стоимостью.

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