Пенза, , 10:50 — REGNUM В Пензенской области суммарная заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога на 44,9%. Об эпидемиологической ситуации на 45 неделе текущего года сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

Всего в течение недели было зарегистрировано 3113 случаев ОРВИ (233,8 на 100 тыс. населения). Высокий уровень заболеваемости фиксируется в Шемышейском районе 1011,4 на 100 тыс. населения, в Сердобском — 968,4, в Сосновоборском — 902,1.

Пороговый уровень заболеваемости превышен на 103,3% среди жителей старше 15 лет.

Против гриппа по состоянию на 14 ноября в Пензенской области привито 409 077 человек, из них 66 331 ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для населения старше 60 лет профилактические прививки от COVID-19 первым компонентом или однокомпонентной вакциной должны быть проведены в срок до 15 декабря, вторым компонентом вакцины — до 15 января 2022 года.

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