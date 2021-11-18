Москва, , 10:30 — REGNUM ФосАгро и Дипломатическая академия МИД России подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие будет проходить в сфере научно-исследовательской деятельности с акцентом на направлениях устойчивого развития и «зелёной экономики».

Подписи под документом поставили ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

По словам ректора Дипломатической академии МИД России Александра Яковенко, взаимодействие науки и бизнеса имеет важное значение для решения задач перехода к более устойчивой модели мировой экономики.

«Основной задачей международной повестки сегодня является активизация совместных усилий и ускорение работы по искоренению голода, созданию устойчивых продовольственных систем и бережному использованию природных ресурсов нашей планеты. Ключ к её решению лежит в выстраивании плодотворного сотрудничества всех заинтересованных сторон, и прежде всего научного и бизнес-сообщества. Уверен, что расширение многовекторного партнерства между Дипломатической академией и ФосАгро, служащей примером отечественной социально-ответственной компании, даст импульс наведению мостов между наукой и бизнесом ради решения насущных проблем, стоящих перед человечеством».

«Подписанное соглашение даёт новое развитие сложившемуся плодотворному партнёрству компании «ФосАгро» и Дипломатической академии МИД РФ, — сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Как социально ответственная компания, ФосАгро традиционно уделяет приоритетное внимание «зелёной» повестке, сотрудничая с ООН, ЮНЕСКО и ФАО по вопросам зелёного перехода и устойчивой экономики. Укрепление взаимодействия с ведущим российским научно-исследовательским центром в области международных отношений, старейшей дипломатической академией мира, позволит нам расширить экспертизу для реализации многосторонних проектов в сфере устойчивого развития и является для нас следующим логическим шагом в выстраивании связей с наукой и образованием»

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