Улан-Удэ, 18 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 245 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 66 957, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 203 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 224 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 59 536 человек. Число контактных лиц, по состоянию на 18 ноября, достигло 14 477.