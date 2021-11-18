Баку, , 10:29 — REGNUM Приграничные позиции Азербайджана были подвергнуты обстрелу с армянской стороны. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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«Подразделения ВС Армении … подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в сёлах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелы происходили вечером и ночью 17 ноября. Сообщатся, что действия «противника» были подавлены ответным огнём.

Ранее о перестрелке на армяно-азербайджанской границе сообщили в минобороны Армении. Ереван обвинил в стрельбе Баку. По последним данным, на утро 18 ноября обстановка на границе сохраняется стабильной.

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