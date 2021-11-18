Курган, 18 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Курганской области назначен новый начальник управления по физической культуре и спорту. Им стал Сергей Моторин, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Сергей Моторин

Ранее Сергей Моторин временно исполнял данные обязанности.

На должность временно исполняющего начальника управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин был назначен после ухода по собственному желанию Александра Васильева, который возглавлял управление до июля 2021 года.