Москва, 18 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Власти России ожидают реакции стран Запада на публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Германии и Франции. Об этом 18 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Mid.ru Мария Захарова

«Пока я не видела реакции. <…> Я думаю, что какая-то будет реакция, она должна быть, потому что материалов много, у журналистов в этих странах, наверняка, вопросов поднакопилось. Будем ждать этой реакции», — сказала она.

При этом официальный представитель МИД России отметила, что в обнародованной переписке главы МИД РФ есть предложения российской стороны по поводу «нормандского формата», потому что в настоящее время в Москве не видят смысла в таких встречах.

«Проблема в том, что пустые встречи, которые представляются им некой индульгенцией для дальнейшего, абсолютно безобразного поведения киевского режима в отношении собственных граждан, они смысла не имеют. <…> Но если наполнить эту встречу конкретным смыслом, и эта переписка показывает все наши предложения, то почему бы и нет?» — пояснила Захарова.

Отметим, 17 ноября МИД России принял решение обнародовать дипломатическую переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом для того, чтобы избежать искажений позиции России по поводу встречи министров иностранных дел в «нормандском формате».