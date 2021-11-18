Москва, 18 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Дополнительное финансирование на строительство научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму выделено распоряжением правительства РФ от 16 ноября, документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на сайте правительства 18 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Виноград

В соответствии с документом, на строительство научного центра из федерального бюджета будет направлено более 1,6 млрд рублей. Дополнительное финансирование потребовалось в связи с корректировкой проектной документации — стоимость работ выросла из-за необходимости возведения свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений, а также увеличения протяжённости инженерных сетей.

Центр создаётся в Ялте на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач». Здесь на 18 тыс. кв. м планируется разместить научные лаборатории, центр экспериментальной биотехнологии, специальные помещения для выращивания саженцев и хранения лозы, лекционные и дегустационные залы, а также винохранилище и энотеку.

В общей сложности, с учётом дополнительно выделенных средств, на строительство центра направят 3,2 млрд рублей. Открытие центра запланировано на 2025 год.