Чебоксары, 18 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В столице Чувашии врачам удалось спасти трёхмесячного малыша, у которого было стопроцентное поражение лёгких. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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Заболевший ковидом младенец попал в реанимацию в городскую детскую больницу № 2 в октябре. У него были полностью поражены лёгкие, его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, и врачи боролись за жизнь малыша три недели. Пока ребёнок получал высокопоточный кислород, врачи проводили консилиумы и телемедицинские консультации.

Совместными усилиями врачам удалось стабилизировать состояние ребёнка. Мама мальчика поблагодарила врачей, отметив, что они «вложили всю свою душу в нашего маленького ребёнка и помогли ему».

По словам главного врача больницы Наталии Маловой, больные с поражением лёгких более 90% «без подачи кислорода и других реанимационных мероприятий не выживают»:

«Но даже когда задействован тяжёлый медицинский арсенал, спасти удаётся лишь треть пациентов. Поэтому каждый случай выживания уникален».

С апреля 2020 года в инфекционный стационар Городской детской больницы № 2 в Чебоксарах госпитализируются дети с ковидом и с подозрением на него. За этот период здесь прошли лечение 845 детей, у каждого третьего — осложнения в виде пневмонии. Смертельных исходов среди детей не допущено.

Напомним, в марте 2021 года в Чувашии врачи городского клинического центра спасли 81-летнюю пациентку, которая находилась на искусственной вентиляции лёгких, а болезнь COVID-19 сопровождалась сильными осложнениями. Её выписали на 26-й день после госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии лабораторно подтверждено в республике 40 839 случаев заражения коронавирусом, вылечились 35 674 пациента, скончались 3063 ковидных больных.

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