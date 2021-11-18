Чикаго, США, , 10:25 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Чикаго Блекхокс» Lisa Gansky

В составе «Чикаго» шайбы забросили Сет Джонс, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн и Джейк Маккейб. У «Сиэтла» отличились форварды Джаред Макканн и Янни Гурд.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 12 очков. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с девятью очками.

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