Абакан, , 10:23 — REGNUM В Хакасии скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в правительстве региона.

Коронавирус Правительство Хакасии

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Жертвами коронавирусной инфекции стали 11 женщин в возрасте от 49 до 93 лет, а также 85-летний мужчина.

С 1 января 2021 года в Хакасии скончался 1 131 пациент с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в республике выявлено 30 099 носителей коронавируса, в том числе 194 — за последние сутки.

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