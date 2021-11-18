Рязань, , 10:35 — REGNUM Против перевода сельскохозяйственной земли в промзону выступили на публичных слушаниях жители сёл Заокское и Коростово Рязанской области. Инвестор предполагает оборудовать на берегу Оки карьер по добыче песка, сообщения об этом появились в социальных сетях.

Земли сельскохозяйственного назначения превратили в карьеры для добычи песка Gtrk-kaluga.ru

На общественных слушаниях 16 ноября обсуждались предложения по внесению изменений в Генплан Заокского сельского поселения, согласно которому в промышленную зону планируется перевести порядка 150 га сельскохозяйственных земель, 60 гектаров из которых — предназначены непосредственно под карьер. Добычу песка планирует вести компания АО «Порт Коломна». Жители, пришедшие на слушания, единогласно выступили против карьера. Они считают, что тяжёлая техника разобьёт единственную дорогу в населённые пункты, у людей уйдёт вода из колодцев и скважин, погибнет рыба.

«К чему все эти манипуляции с участками? Ведь предприятие покупало их именно в этом статусе, значит, и использовать должно для сельскохозяйственного производства. Направлен запрос на имя руководителя главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Романа Шашкина с просьбой учесть мнение рязанцев и не согласовывать проект изменения назначения земель с сельскохозяйственной на промышленные», — отметил депутат Рязанской областной думы Вадим Польевтов («Новые люди»).

В социальных сетях жители Заокского и Коростово объявили сбор подписей против строительства песчаного карьера. По данным активистов, окончательное решение по переводу земель комиссия примет с 24 по 27 ноября.