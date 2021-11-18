Под Рязанью жители протестуют против разработки песчаного карьера
Рязань, 18 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Против перевода сельскохозяйственной земли в промзону выступили на публичных слушаниях жители сёл Заокское и Коростово Рязанской области. Инвестор предполагает оборудовать на берегу Оки карьер по добыче песка, сообщения об этом появились в социальных сетях.
На общественных слушаниях 16 ноября обсуждались предложения по внесению изменений в Генплан Заокского сельского поселения, согласно которому в промышленную зону планируется перевести порядка 150 га сельскохозяйственных земель, 60 гектаров из которых — предназначены непосредственно под карьер. Добычу песка планирует вести компания АО «Порт Коломна». Жители, пришедшие на слушания, единогласно выступили против карьера. Они считают, что тяжёлая техника разобьёт единственную дорогу в населённые пункты, у людей уйдёт вода из колодцев и скважин, погибнет рыба.
В социальных сетях жители Заокского и Коростово объявили сбор подписей против строительства песчаного карьера. По данным активистов, окончательное решение по переводу земель комиссия примет с 24 по 27 ноября.