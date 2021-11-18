Хабаровск, , 10:21 — REGNUM В Хабаровский край придёт циклон с порывистым ветром и сильным снегопадом. Погодные явления могут стать причиной образования снежных заносов, гололёда и снежного наката на дорогах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Снегопад Krd.ru

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Непогоду ждут 22 и 23 ноября. Ветер может усилится до 30−35 м\с в прибережной зоне региона. На части Хабаровского края прогнозируется очень сильный снегопад. Ожидается налипание мокрого снега на провода, коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Возможны переносы авиарейсов в связи с метеоусловиями. Движение по дорогам региона могут ограничить.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября снегопад в Хабаровском крае стал причиной отключения электричества в пяти населённых пунктах. Проблемы с электроснабжением возникли в Бикинском, Комсомольском, Амурском районах. Была закрыта паромная переправа Ванино — Холмск, перенесены несколько региональных авиарейсов. Погода вынудила прекратить рейсы междугородних автобусов по направлениям Хабаровск — Лидога — Ванино, Николаевск-на-Амуре — п. Озерпах, с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре — п. Солнечный — п. Горный и Хабаровск — Биробиджан.