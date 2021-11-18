Ванкувер, Канада, 18 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Микко Рантанен, Назем Кадри, защитник Кейл Макар и форвард Габриэль Ландеског.

В составе «Ванкувера» отличились нападающий Конор Гарланд и защитник Такер Пулман.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 15 очков. «Ванкувер» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 12 очками.

Читайте также: Передача Бучневича не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Аризоной»