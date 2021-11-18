Кишинёв, , 10:17 — REGNUM В контракте на поставку газа Молдавии с российской компанией «Газпром» не содержится секретных условий. Об этом 18 ноября заявила молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

Майя Санду Iulian Burcescu

«В контракте с «Газпромом» нет никаких секретных условий, я хотела бы, чтобы его опубликовали, чтобы не было никаких спекуляций на этот счет. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его», — сказала она.

Кроме того, Санду опровергла сообщения о том, что Кишинев смог продлить свой контракт с «Газпромом» после того, как отказался от претензий к бывшему молдавскому лидеру Игорю Додону.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября молдавские власти продлили контракт с «Газпромом» на поставку газа в республику на срок в пять лет при условии аудита задолженности компании «Молдовагаз» в следующем году.