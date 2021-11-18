Москва, 18 ноября 2021, 10:18 — REGNUM В Москве пройдут мероприятия, посвященные Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В 2021 году праздник отмечается 28 ноября, сообщается на портале мэра столицы.

Нежность матери
Нежность матери
Личный архив Алисы Журавской

Так, ко Дню матери центр занятости «Моя карьера» подготовил более 20 мероприятий в онлайн-формате. А 26 ноября состоится День открытых дверей «Мама может все» в офлайн-режиме.

Жительницы Москвы с детьми смогут присоединиться к образовательным тренингам и творческим мастер-классам. Москвички узнают, зачем нужен личный бренд, как организовать безопасную среду для детей и сохранить баланс между семьей и карьерой.

ИА REGNUM ранее сообщало, московские парки приглашают всех желающих отпраздновать День матери.

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