Москва, 18 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Москве пройдут мероприятия, посвященные Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В 2021 году праздник отмечается 28 ноября, сообщается на портале мэра столицы.

Личный архив Алисы Журавской Нежность матери

Так, ко Дню матери центр занятости «Моя карьера» подготовил более 20 мероприятий в онлайн-формате. А 26 ноября состоится День открытых дверей «Мама может все» в офлайн-режиме.

Жительницы Москвы с детьми смогут присоединиться к образовательным тренингам и творческим мастер-классам. Москвички узнают, зачем нужен личный бренд, как организовать безопасную среду для детей и сохранить баланс между семьей и карьерой.

ИА REGNUM ранее сообщало, московские парки приглашают всех желающих отпраздновать День матери.

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