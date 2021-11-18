Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Ростовский губернатор Василий Голубев отреагировал на просьбу народного артиста России Игоря Бутмана и выделил из региональной казны более 2,6 млн рублей на проведение джазового фестиваля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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XVI Международный конкурс и фестиваль «Мир джаза» состоится в Ростове-на-Дону с 18 по 22 ноября. К открытию будут подготовлены выступления артистов, изготовлены буклеты. Выделенные средства также пойдут на выплату премий победителям.

Торжественное открытие конкурса состоится в концертном зале Ростовского колледжа искусств. Участниками станут более 30 исполнителей из России, а также Армении и Казахстана. Также запланированы мастер-классы, творческие встречи, джем-сейшны. Гала-концерт с участием звёзд джаза и молодых музыкантов пройдёт в Ростовском музыкальном театре.