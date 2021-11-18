Севастополь, , 10:17 — REGNUM Правительство Севастополя одобрило проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, документ был рассмотрен 17 ноября, сообщили в пресс-службе правительства города.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Проект документа предусматривает получение городом в 2022 году 55,7 млрд рублей доходов, в том числе 21,5 млрд — налоговые и неналоговые поступления, 34,2 млрд рублей — безвозмездные поступления в бюджет. Общий объем доходов на плановый период 2023—2024 годов запланирован в сумме 59,1 млрд и 50,4 млрд рублей соответственно.

Расходы в 2022 году, согласно проекту, составят 56,3 млрд рублей. На статьи социально-культурной сферы будет направлено почти 53% — 29,7 млрд рублей. Расходы на образование в 2022 году составят 10,5 млрд рублей. Около 8 млрд запланировано на здравоохранение. С 2022 по 2024 годы на социальное обеспечение отдельных категорий граждан запланировано ежегодно около 8 млрд рублей: 7,9 млрд в 2022 году, 8,2 млрд в 2023 году и 7,6 млрд в 2024-м.

Дефицит на 2022 год запланирован в сумме 551 млн рублей, покрыть дефицит планируется за счёт остатков средств на начало года. По планам властей, за три года собственные доходы города должны вырасти на 5 млрд рублей.

Проект бюджета был одобрен правительством, в ближайшее время в Заксобрании будет собрана рабочая группа по проведению бюджетных слушаний.