* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Афганистане силы безопасности, сформированные движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обнаружили и обезвредили в Кабуле ячейку боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил представитель движения Инамулла Самангани в Тwitter.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По его словам, операция прошла в ночь на 18 ноября в районе Хаир-Хана на северо-западе Кабула. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали одного террориста и задержали несколько боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десятки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в России) сдались властям афганской провинции Нангархар.

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