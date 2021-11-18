Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 50 026 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4446 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 18 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 800 293 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 737 316 победили инфекцию, в том числе 5320 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 289 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 77 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6505 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1170.

Днём ранее в Грузии в ходе 50 707 исследований выявили 4732 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4812 человек, скончались 72 пациента с COVID-19.

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