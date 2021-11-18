Пермь, 18 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Пермском крае в октябре на телефон Скорой социальной помощи поступило 710 обращений, в то время как в предыдущие месяцы — по 400−500. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Львиная доля звонков приходится на пожилых людей, а почти половина вопросов связана с темой вакцинации. Ранее минздрав призвал пенсионеров сделать прививку во благо собственного здоровья.

По данным министертсва здравоохранения, с начала массовой вакцинации, по состоянию на 15 ноября, прививки первым компонентом сделали 300,9 тыс. жителей края в возрасте 60 лет и старше, в том числе 23,2 тыс. из них — за неделю с 8 по 14 ноября.

На территории Прикамья работает 265 социальных участковых. За ними закреплены конкретные участки во всех муниципалитетах. В условиях самоизоляции пермяки стали чаще обращаться в службу Скорой социальной помощи. Специалисты оперативно оказывают социальную помощь и выполняют роль своеобразных маршрутизаторов.