Челябинск, 18 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Челябинске местного 52-летнего жителя будут судить за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Еремеев Игорь Валерьевич Озеро Смолино. Челябинск

По данным следователей, на озере Смолино он использовал три лесковые сети, запрещённые законодательством. Его добычей стали 84 особи плотвы, щука, шесть лещей, столько же окуней и 15 раков.

Размер ущерба превысил 28 тыс. рублей. Дело уже передано в суд.