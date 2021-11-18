Барселона, Испания, , 10:11 — REGNUM Московский ЦСКА проиграл испанской «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 73:81.

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Самым результативными игроками матча стали форвард «Барселоны» Никола Миротич и центровой ЦСКА Йоханнес Фойгтман, набравшие по 21 очку.

ЦСКА с 14 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Евролиги. «Барселона» идёт на первом месте с 18 очками.

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