Барселона, Испания, 18 ноября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Московский ЦСКА проиграл испанской «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 73:81.

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Самым результативными игроками матча стали форвард «Барселоны» Никола Миротич и центровой ЦСКА Йоханнес Фойгтман, набравшие по 21 очку.

ЦСКА с 14 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Евролиги. «Барселона» идёт на первом месте с 18 очками.

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