Москва, , 10:10 — REGNUM Распоряжение о выделении дополнительных средств на строительство научного центра селекции винограда в Крыму подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба российского правительства.

Виноград Admkrai.krasnodar.ru

«На строительство научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму из федерального бюджета будет выделено еще более 1,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в новое подразделение, площадь которого составит свыше 18 тыс. кв. метров и которое создается на базе Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач», будут входить: научные лаборатории, центр экспериментальной биотехнологии, специальные помещения для выращивания саженцев, лекционные и дегустационные залы, а также хранилище вина и энотека.

Кроме того, добавляется, что открытие центра намечено на 2025 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России направит почти 1,4 млрд рублей для компенсации ущерба аграриям Дальнего Востока, пострадавшим летом от стихийных бедствий.