Москва, , 10:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на строительство научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму. Об этом 18 ноября сообщает сайт правительства России.

Виноград Rk.gov.ru

Центр появится на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» в Ялте. В корпусе общей площадью свыше 18 тыс. кв. метров будут работать научные лаборатории, откроется центр экспериментальной биотехнологии. Также предусмотрены спецпомещения для выращивания саженцев и хранения лозы, лекционные и дегустационные залы, а также винохранилище и энотека. Ожидается, что центр начнёт работу уже в 2025 году.

Всего на строительные работы будет направлено 3,2 млрд рублей. Отмечается, что была проведена корректировка проектной документации из-за стеснённых условий строительства, горного рельефа и сложных грунтов.

В правительстве напомнили, что институт виноградарства и виноделия «Магарач» был основан ещё в 1828 году указом Николая Первого.