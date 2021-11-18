Москва, 18 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. После нескольких дней консолидации на рынке нефти реализовались понижательные риски. В ходе торгов 17 ноября нефть марки Brent подешевела более чем на 2,5%, достигнув минимальных с первой недели октября значений, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Noonpost.net Нефтедобыча

«Сегодня, 18 ноября, фьючерсы продолжают снижаться, отметившись в районе $79,60 в ходе азиатских торгов. Фьючерсы пытаются тянуться к отметке $80, но техническая картина говорит в пользу новых потерь в краткосрочной перспективе.

Триггером медвежьего прорыва стали сообщения о том, что Вашингтон, который ранее давил на ОПЕК с тем, чтобы организация опустила цены посредством более агрессивного наращивания добычи, пытается склонить Китай, Японию и Индию к скоординированному высвобождению запасов в целях ликвидации дефицита и снижения нефтяных цен.

Пока все это на уровне слухов, но даже спекуляций оказалось достаточно, чтобы вытолкнуть котировки из комфортного диапазона, тем более что вышеупомянутые импортеры выражают недовольство по поводу дорогой нефти.

На этом фоне участники рынка проигнорировали бычий отчет Минэнерго США, который отразил сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов упали на 700 тыс. и 800 тыс. баррелей соответственно, а добыча снизилась на 100 тыс. баррелей в день, до 11,4 млн.

Поскольку над рынком нависла угроза массового высвобождения запасов, а цена впервые с 7 октября нарушила целостность психологического уровня $80.

В подвешенном состоянии котировки нефти могут понести более глубокие потери, и ближайшая цель продавцов смещается на зону $78,50 за баррель», — предполагает эксперт.

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