Ереван, 18 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В ночь на 18 ноября позиции вооружённых сил Армении подверглись обстрелу с азербайджанской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Mil.am Военные ВС Армении

«Подразделения ВС Азербайджана открыли нерегулярный огонь на некоторых направлениях армяно-азербайджанской границы в Тавушской области», — говорится в сообщении.

По данным армянского оборонного ведомства, действия азербайджанских военнослужащих были пресечены. На утро 8 ноября ситуация сохраняется относительно стабильной.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились.