Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM В Свердловской области две пенсионерки стали жертвам и сотрудников одной из юридических фирм Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В суде

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Женщины надеялись получить звание «Ветеран труда». От фирмы им пришло приглашение приехать на консультацию. И уже в офисе с гражданками заключили договоры на оказание платных юридических услуг.

При этом гражданки не имели права на получение звания. По данным прокуратуры, сотрудники фирмы ввели их в заблуждение. В результате в пользу гражданок взысканы уплаченные ими деньги и компенсации морального вреда. Правда, судебные акты пока не вступили в законную силу.