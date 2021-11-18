Абакан, , 10:05 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 194 случая COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в республиканском правительстве.

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В Абакане выявили 99 носителей коронавируса, в Черногорске — 22, в Саяногорске — 15, в Абазе — шесть, в Сорске — один.

С начала 2021 года в Хакасии выявлено 30 099 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в республике было подтверждено 197 случаев заражения.

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