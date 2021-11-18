Уфа, 18 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Более 480 школьников перевели на дистанционное обучение из-за перебоев в водоснабжении школы в селе Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

В селе Федоровка Калининского района Уфы отсутствует центральное водоснабжение, в связи с этим второй корпус гимназии № 105 им. Н.И. Кузнецова обеспечивается водой из скважины, которая находится на территории этого образовательного учреждения. Из-за аномальной жары летом текущего года уровень воды в скважине снизился, поэтому начиная с 20 октября вода стала подаваться с перебоями.

Сейчас чиновники организовали работы по восстановлению и подключению водоснабжения из резервной скважины.

«Для того чтобы не прерывать учебный процесс, на время проведения восстановительных работ с 15 по 19 ноября 2021 года, руководством гимназии было принято решение о переводе 488 обучающихся на дистанционное обучение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сведения о ходе работ каждый день доводятся до родителей. В скором времени родителей планируют оповестить о возобновлении учебного процесса в очной форме, пояснили в пресс-службе.