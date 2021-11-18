Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга из-за плохих погодных условий над Псковом совершил вынужденную посадку рейс Москва-Псков. Об этом 18 ноября сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.

Russianplanes.net В псковском аэропорту

«Самолёт, который вылетел из Москвы в 22:30 мск, был вынужден сесть в аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) из-за низкой облачности над Псковом», — уточнил Тарасов.

Вылет самолёта из «Пулково» в Псков был назначен на 10:00 мск 18 ноября.