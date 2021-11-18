Бали, Индонезия, , 10:04 — REGNUM Остров Бали в Индонезии стал одним из излюбленных туристических направлений шведских туристов, сообщает Antara.

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«В целом шведы любят ездить на Бали, особенно туристы», — говорится в заявлении посольства Швеции в Индонезии.

По данным посольства, ситуация на Бали достаточно безопасна для туристов. Швеция — одна из стран, жителям которых разрешено совершать международные рейсы на Бали.

Чтобы увеличить количество иностранных туристов, провинция Бали предложила открыть остров ещё для пяти стран: Австралии, США, России, Германии и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт Индонезии в Китай за январь-сентябрь 2021 года подскочил по сравнению с предыдущим годом.

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