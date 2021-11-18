Ульяновск, 18 ноября 2021, 10:02 — REGNUM Опыт Ульяновской области по формированию композитной индустрии высоко оценили на IX форуме «Композиты без границ», на пленарном заседании которого выступил губернатор Алексей Русских, пригласив отраслевые компании к сотрудничеству. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на пленарном заседании IX форума «Композиты без границ»
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на пленарном заседании IX форума «Композиты без границ»
Ulgov.ru

Пленарная часть форума состоялась 17 ноября. Само мероприятие проходит как очно, так и в онлайн-режиме. Эксперты обсудили перспективы роста рынка композитных материалов, их применение в разных отраслях промышленности, а также востребованные и планируемые меры государственной поддержки.

Выступая на пленарном заседании, генеральный директор компании «Юматекс» Александр Тюнин лидерам по формированию композитной индустрии назвал Ульяновскую и Тульскую области, Татарию и Санкт-Петербург. По мнению эксперта, данные регионы являются примерами в части системного подхода к развитию композитов «как с точки зрения «приземления» инвесторов на своей территории, так и развития сбыта, науки, образования».

Губернатор Ульяновской области в своём выступлении подчеркнул, что в регионе создана «хорошая база» для развития отрасли композитных материалов, где в настоящее время работают 23 предприятия.

«При поддержке федерального правительства в ближайшие два года в Ульяновской области будут построены корпуса под новые перспективные предприятия, которые будут платить налоги в бюджет и создавать новые рабочие места. Мы вкладываемся в развитие и рассчитываем на максимальную отдачу со стороны инвесторов», — сообщил Алексей Русских.

В состав композитного кластера Ульяновской области входят такие предприятия, как «Авиастар-СП», «АэроКомпозит-Ульяновск», «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», «Хольцхоф Рус», «Гален», НПП «Металл-композит», филиал Всероссийского института авиационных материалов.

По словам гендиректора ульяновской корпорации развития Сергея Васина, несмотря на активный процесс импортозамещения отрасль композитов по-прежнему зависима от импорта, поэтому потенциал производств в России велик. В качестве примера он привёл компанию «ДауАкса», которая займётся производством в Ульяновской области пултрузионного профиля для лопастей ветрогенераторов, выпускаемых заводом «Вестас Мэньюфекчуринг Рус».

Алексей Русских добавил, что данная компания одной из первых откликнулась на инициативу по повышению заработной платы. С 1 октября зарплата сотрудников «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» индексирована на 19% (примерно на 7 тыс. рублей) в среднем уровень доходит до 48 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» работает в Ульяновской области в рамках специального инвестиционного контракта. Здесь создано около 500 высокотехнологичных рабочих мест, для производства используется 83% отечественных стеклотканей при рекомендуемом Минпромторгом России уровне 75%.

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