Ульяновск, 18 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Опыт Ульяновской области по формированию композитной индустрии высоко оценили на IX форуме «Композиты без границ», на пленарном заседании которого выступил губернатор Алексей Русских, пригласив отраслевые компании к сотрудничеству. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на пленарном заседании IX форума «Композиты без границ»

Пленарная часть форума состоялась 17 ноября. Само мероприятие проходит как очно, так и в онлайн-режиме. Эксперты обсудили перспективы роста рынка композитных материалов, их применение в разных отраслях промышленности, а также востребованные и планируемые меры государственной поддержки.

Выступая на пленарном заседании, генеральный директор компании «Юматекс» Александр Тюнин лидерам по формированию композитной индустрии назвал Ульяновскую и Тульскую области, Татарию и Санкт-Петербург. По мнению эксперта, данные регионы являются примерами в части системного подхода к развитию композитов «как с точки зрения «приземления» инвесторов на своей территории, так и развития сбыта, науки, образования».

Губернатор Ульяновской области в своём выступлении подчеркнул, что в регионе создана «хорошая база» для развития отрасли композитных материалов, где в настоящее время работают 23 предприятия.

«При поддержке федерального правительства в ближайшие два года в Ульяновской области будут построены корпуса под новые перспективные предприятия, которые будут платить налоги в бюджет и создавать новые рабочие места. Мы вкладываемся в развитие и рассчитываем на максимальную отдачу со стороны инвесторов», — сообщил Алексей Русских.

По словам гендиректора ульяновской корпорации развития Сергея Васина, несмотря на активный процесс импортозамещения отрасль композитов по-прежнему зависима от импорта, поэтому потенциал производств в России велик. В качестве примера он привёл компанию «ДауАкса», которая займётся производством в Ульяновской области пултрузионного профиля для лопастей ветрогенераторов, выпускаемых заводом «Вестас Мэньюфекчуринг Рус».

Алексей Русских добавил, что данная компания одной из первых откликнулась на инициативу по повышению заработной платы. С 1 октября зарплата сотрудников «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» индексирована на 19% (примерно на 7 тыс. рублей) в среднем уровень доходит до 48 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» работает в Ульяновской области в рамках специального инвестиционного контракта. Здесь создано около 500 высокотехнологичных рабочих мест, для производства используется 83% отечественных стеклотканей при рекомендуемом Минпромторгом России уровне 75%.