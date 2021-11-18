18 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM В Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Skasister Дарья Драй © ИА REGNUM

Локомотив открыл счёт на 5-й минуте шайбой Александра Полунина, который стал главной звездой матча. Форвард оформил хет-трик, забив голы в ворота хозяев ещё на 22-й и 45-й минутах. На 46-й минуте единственную шайбу в ворота Локомотива забил Антон Бурдасов.

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Локомотив Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Ларс Юханссон Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Локомотив Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки команды Локомотив радуются забитой шайбе в матче с командой СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды Локомотив радуются забитой шайбе в матче с командой СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Юрий Паутов и игрок команды Локомотив Артем Анисимов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Локомотив Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Локомотив Максим Осипов Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды СКА Юрий Паутов и игрок команды Локомотив Артем Анисимов Дарья Драй © ИА REGNUM

Skasister Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА Лео Комаров и Марат Хуснутдинов Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Локомотив Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Локомотив Павел Красовский радуется забитой шайбе в матче с командой СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды Локомотив радуются забитой шайбе в матче с командой СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды Локомотив радуются забитой шайбе в матче с командой СКА Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче с командой Локомотив Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче с командой Локомотив Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды Локомотив Эдвард Паскуале Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Локомотив Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Локомотив Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Никита Гусев и вратарь команды Локомотив Эдвард Паскуале Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды СКА Артем Швец-Роговой и вратарь команды Локомотив Эдвард Паскуале Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды Локомотив Игорь Никитин со своей командой Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Локомотив Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Локомотив Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Локомотив Артем Анисимов и игроки команды СКА Никита Гусев и Кирилл Кирсанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб команды Локомотив радуется победе в матче с командой СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

19 ноября СКА проведёт домашний матч с «Сибирью», а «Локомотив» — с «Сочи».

СКА — «Локомотив» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 Полунин (Красковский), 04:41

0:2 Полунин (Коршков), 21:35

0:3 Полунин (Красковский), 44:11

1:3 Бурдасов (Кузьменко, Паутов), 45:35

Статистика матча:

Броски: 51−41

Броски в створ: 18−22

Вбрасывания: 27−24

Блокированные броски: 10−22

Силовые приемы: 20−12

Штраф: 0−4

Вратари: Юханссон — Паскуале

Главные судьи: Константин Оленин, Иван Фатеев

Линейные судьи: Александр Захаренков, Никита Новиков