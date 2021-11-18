Москва, 18 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Текущий рост инфляции носит ярко выраженный сезонный характер. Стоит ли в такой ситуации торопиться с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Для ответа на этот вопрос надо понять причины роста инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании «Единый Брокер» Артём Арзамасцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Есть две основные причины роста инфляции: сезонный фактор и рост издержек производителей. По сколько сезонный фактор можно считать временным, поговорим подробнее о втором факторе, связанном с ростом издержек.

Из-за нехватки комплектующих и сырья, проблем с логистикой и на рынке труда предложение не может удовлетворить растущий спрос», отметила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Но в такой ситуации, по ее словам, повышенный спрос не превратится в рост потребления, а выльется в повышение цен для тех, кто готов или вынужден платить, и недоступность подорожавших товаров для остальных.

Руководитель ЦБ называет верные причины повышения инфляции, но не говорит прямо, что указанные выше проблемы приводят к росту издержек, а делает вывод, что рост потребления выльется в повышение цен.

Но проблема в том, что рост издержек у производителей в любом случае приведет к повышению цен, вне зависимости от величины спроса. И повышение ключевой ставки только увеличит эти издержки, а значит, не поможет остановить рост цен.

Сложно остановить рост цен на сельхозпродукцию повышением ставки в условиях, когда растут цены на семена, удобрения и ГСМ. В такой ситуации повышение ставки даст лишь дополнительную долговую нагрузку на предприятия, что совсем не способствует снижению цены на их товары.

Логичен вывод, что причины, в результате которых наблюдается всплеска инфляции, не будут устранены через повышение ключевой ставки. Тем не менее, ЦБ допускает еще более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, если экономика не отреагирует на уже состоявшиеся решения по монетарной политике, говорится в октябрьском докладе Банка России о ДКП.

Очевидный эффект, который может оказать повышение ставки, это некоторый спад ипотечного и потребительского кредитования. Но и тут нет однозначного ответа, на сколько это хорошо для экономики России.

Да, низкие ставки могли бы несколько повысить закредитованность населения. При этом рост ипотечного кредитования сложно назвать минусом, т.к. это стимулирует строительство, а значит новые рабочие места в реальном секторе.

Хотя куда важнее сопутствующий (косвенный) эффект, связанный с ростом рождаемости в стране. Доступная ипотека для молодых семей имеет приоритетное значение для государства с точки зрения решения демографического вопроса и повышения уровня жизни граждан.

Что касается минусов повышения ключевой ставки ЦБ РФ, то их сразу несколько. Основной негатив — это рост долговой нагрузки на реальный сектор экономики и повышение стоимости кредитования. То есть опять же повышает издержки, перекладываемых в итоге на конечного потребителя.

Повышение ставки стимулирует рост сбережений (повышенный процент по депозитным вкладам), что не имеет экономического смысла при текущей ситуации. В свою очередь низкие ставки стимулируют активное инвестирование, в том числе со стороны розничных инвесторов.

Не случайно бум активности розничных инвесторов совпал с моментом, когда ключевая ставка в стране была на минимальных значениях.

В целом, пока не видно какого-то очевидного позитива для экономики и финансовой системы страны от решения повысить ставку. Более логично в текущей ситуации было бы проявить больше терпения и не торопиться с повышением ключевой ставки», — выскаазал сове мнение эксперт.

Справка:

Ускорение годовой инфляции в октябре 2021 до 8,13% в значительной мере было связано с усилением продовольственной инфляции. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

Согласно данным Росстата, опубликованным ранее в ноябре, при общей годовой инфляции в октябре на уровне 8,13% продовольственные товары подорожали по сравнению с октябрем прошлого года на 10,89% (без учета цен на фрукты и овощи — на 9,25%, а отдельно плодоовощная продукция — на 25,6%), непродовольственные товары — на 8,17%, услуги — на 4,36%.