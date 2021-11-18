Москва, , 10:00 — REGNUM У тех, кто перенес COVID-19, нарушенное обоняние, как правило, возвращается через две недели, однако период его восстановления может тянуться и дольше. Об этом 18 ноября рассказала руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» Мария Петина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия», — пояснила врач в беседе с агентством «Прайм».

Также Петина указала, что полное восстановление после связанной с COVID-19 аносмии происходит в течение периода от трех дней до трех месяцев и добавила, что в некоторых случая врачи рекомендуют пациентам самостоятельно проводить обонятельные тренировки.

При этом она уточнила, что суть таких тренировок состоит в регулярном вдыхании носом ароматических пахучих веществ, к примеру, эфирных масел. В то же время, врач предостерегла от самолечения, порекомендовав обращаться к специалисту максимально возможно быстро после появления симптомов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким рассказала, что в некоторых случаях постковидный синдром может развиваться в фатальной форме, при которой нарушается свертываемость крови.