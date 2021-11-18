Горно-Алтайск, 18 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Республике Алтай по данным на 2020−2021 учебный год обучалось 2647 студентов, в том числе 60% в очной форме. Из них бюджетниками являлись 85,2%, что почти вдвое превышает среднероссийские показатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

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В среднем на 10 тыс. жителей республики приходилось 120 студентов. За последние пять лет численность учащихся сократилась на 13,7% или на 421 человека. Добавим, что единственным вузом в регионе является Горно-Алтайский государственный университет.

В 2021 году дипломы о высшем образовании получили 540 человек. Из них почти половина или 45% отучились по направлению образование и педагогика, 20,3% — математические и естественные науки, 9,1% — сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.